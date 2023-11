A dialogare con l'autrice la direttrice dell'agenzia LaPresse Alessia Lautone

‘In altalena su un granello di sale – Storia di un cervello spettinato dall’ansia‘ è il titolo del libro della giornalista e conduttrice Rai Elsa Di Gati presentato a Roma alla Libreria Eli. Tra ironia e introspezione la vicedirettrice del daytime Rai scava nel malessere della quotidianità per restituire un ritratto di uno degli stati d’animo più presenti nei giorni d’oggi, ma allo stesso tempo dalle cause più ignote. A dialogare con l’autrice la direttrice dell’agenzia LaPresse Alessia Lautone e la docente di psicologia clinica Maria Malucelli. Tanti i volti Rai presenti tra il pubblico e sul palco come Flavio Insinna che ha letto alcuni passi del libro.

