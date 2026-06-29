Pakistan, gli attacchi di Islamabad lungo confine con Afghanistan: uccisi almeno 36 civili

(LaPresse) Il governo dei talebani in Afghanistan ha affermato che nei raid aerei notturni condotti dalle forze del Pakistan lungo il confine tra i due Paesi, sono morti almeno 36 civili e oltre 160 persone sono rimaste ferite. In precedenza il ministro dell’Informazione pakistano Attaullah Tarar, aveva riferito di un’operazione di terra lungo il confine nella tarda serata di domenica, seguita da attacchi contro nascondigli e rifugi di militanti, in cui sarebbero stati uccisi 29 combattenti. Le operazioni sono state avviate in risposta a molteplici attentati in tutto il Pakistan. L’Afghanistan ha condannato gli attacchi definendoli un “vile atto di aggressione” e un “atto di brutalità“.