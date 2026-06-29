Lago di Vico, proseguono le ricerche del marito della ministra Roccella: “Fondamentali le prime ore del giorno”

Proseguono nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, le ricerche di Luigi Cavallari, ingegnere 84enne e marito della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato 27 giugno. Le operazioni sono andate avanti per tutta la notte e continuano con il lavoro delle diverse squadre che si alternano sul campo. A riferirlo è il viceprefetto di Viterbo, Andrea Caputo, presente sul posto, che ha spiegato come si conti molto sulle attività nelle prime ore del giorno, quando le acque del lago sono più calme e le correnti ridotte, condizioni che facilitano l’intervento degli operatori, pur senza incidere significativamente sulla visibilità in profondità. Le ricerche si avvalgono anche dell’impiego di un ROV (Remotely Operated Vehicle), un drone sottomarino dotato di telecamere e controllato dalla superficie, in grado di raggiungere grandi profondità e di esplorare il fondale anche in condizioni difficili per i sommozzatori. Le operazioni sono proseguite senza interruzioni durante la notte e continuano anche nelle ore mattutine, sfruttando la maggiore stabilità delle acque e l’assenza di correnti.