Sparatoria in Germania, testimone: "Ero dall'altra parte della strada e ho sentito gli spari"

Almeno cinque persone, tutte adulte sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nel centro di Stade, nella Bassa Sassonia, in Germania nei pressi di un centro giovanile. Secondo la polizia ci sarebbero anche diversi feriti. Due sospetti sono stati arrestati. “Mi trovavo dall’altra parte della strada, e davanti a me c’era un’altra auto, ed è stato allora che ho sentito degli spari”, ha raccontato Vitali Martens, un uomo che vive di fronte al luogo della sparatoria. La zona è stata transennata.