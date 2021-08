Sono cento scienziate, sportive, giornaliste, imprenditrici, diplomatiche e manager

Scienziate, sportive, giornaliste, imprenditrici, diplomatiche e manager: per il quarto anno consecutivo, Forbes Italia ha selezionato 100 personalità femminili, “accomunate da leadership e creatività, che si sono contraddistinte nel 2021 per ingegno, tenacia e competenza”, come spiega la rivista. Nell’elenco figura la direttrice di LaPresse, Alessia Lautone, insieme alle colleghe Alessandra Galloni, alla guida di Reuters, Milena Gabanelli e Giovanna Botteri. Ci sono tra altre anche Elisabetta Belloni, prima donna a capo dei servizi segreti, la presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza, la Cfo di Vodafone Margherita Della Valle, l’ad e vicepresidente Nokia Giuseppina Di Foggia, la pallavolista Paola Enogu e la calciatrice Eleonora Goldoni, la presidente di Ferrovie Nicoletta Giadrossi, la direttrice del dipartimento malattie infettive dell’Iss e l’ambasciatrice italiana in Usa Mariangela Zappia.

