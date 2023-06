Il riconoscimento al noto divulgatore scientifico alla presenza del sindaco Manfredi

Alberto Angela, noto divulgatore scientifico, ha ricevuto la laurea honoris causa in geologia e geologia applicata all’Università degli Studi di Napoli Federico II. La cerimonia di consegna si è svolta nell’aula magna della sede centrale dell’Università, a corso Umberto, in una cerimonia in cu hanno preso parte il rettore federiciano, Matteo Lorito, e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Prima di ricevere la laurea Angela ha discusso la sua tesi incentrata sui vulcani di Napoli, Vesuvio e Campi Flegrei. “Prendere una laurea, tra l’altro in un settore che per me è cruciale come la geologia, in un ateneo così antico e prestigioso, è come arrivare sulla luna. Io non sono napoletano ma mi sento a casa. Napoli è una famiglia che nel tempo ha accolto persone molto diverse, ma ha la grande capacità di abbracciarti e non farti sentire straniero. Mi sento a casa ogni volta che vengo qua” Ha detto Alberto Angela parlando ai giornalisti a margine dell’evento.

