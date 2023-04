Lo ha annunciato il ministro Sangiuliano da Vespa

“Multe fino a 60mila euro è un provvedimento che diventerà operativo appena sarà approvato dal Parlamento. Vige il principio di chi rompe paga. La sanzione sarà erogata dai prefetti. E in questo modo le sanzioni sono molto più rapide perché ci affidiamo ai prefetti. II danno alla facciata del Senato è costato 40mila euro perché per ripararlo occorrono personale e ditte molto specializzate, materiali molto costosi”. Lo ha dichiarato il ministro Gennaro Sangiuliano ospite di Bruno Vespa nel programma di Rai1 ‘Cinque minuti’. “Ma quale propaganda, si tratta di un’operazione di buon senso. L’opposizione dimentica che dell’ambiente fanno parte fiumi, laghi, monti e mare che vanno giustamente tutelati, così come va tutelato tutto quanto prodotto dal genere umano. Il Colosseo e Palazzo Vecchio fanno parte dell’ambiente”, ha aggiunto il ministro. Sangiuliano ha parlato di “boom dei musei a Pasqua, finalmente aperti. Sono decisioni da prendere con intelligenza, far pagare qualcosina in più all’entrata per poi dare qualche soldo in più al personale che lavora nei giorni festivi”.

“Stiamo lavorando per riformare il settore. Abbiamo ritoccato il prezzo di alcuni ingressi e il pubblico è aumentato, perché per vedere le cose belle si può anche spendere un po’ di più”. Il Pantheon con 9 milioni di visitatori, è il monumento più visitato ma è gratuito e da luglio non lo sarà più. “Abbiamo fatto un accordo con la curia romana: si pagheranno 5 euro e questi soldi serviranno pure a finanziare le opere caritatevoli per i poveri della città di Roma. Restando salve tutte le categorie che hanno un trattamento vantaggioso, tipo i ragazzi al di sotto dei 18 anni, di 25 anni e i disabili. Alle domeniche si aggiungono tre date in cui i musei saranno gratuiti: 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre. Tre date simbolo”, ha annunciato Sangiuliano.

