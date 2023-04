Tornerà in scena in occasione della Milano Design Week 2023, dal 18 al 23 aprile

Con la Milano Design Week 2023, dal 18 al 23 aprile, torna in scena in decine di luoghi della città ID-Exe, il primo distretto diffuso del design che propone ai milanesi e ai visitatori un palinsesto di mostre ed eventi in grado di mescolare concetto e tecnologia, in particolare la realtà aumentata, per dare forma al futuro del design, tema scelto per questa terza edizione del progetto. Giovani designer e realtà emergenti, prossimi protagonisti di un settore cardine per la creatività italiana, sono chiamati a declinare attraverso i loro progetti gli scenari futuribili del Made in Italy, dell’economia circolare e della manifattura sostenibile, del nuovo artigianato che si intreccia con l’innovazione tecnologica, della diversità intesa come valore e del design degli spazi urbani, pubblici e privati. Tra le iniziative previste dal progetto, organizzato dalla startup milanese Design Open Spaces, spiccano tre esposizioni: la mostra digitale diffusa in realtà aumentata, che dà accesso attraverso 30 QRcode sparsi per il tessuto urbano a progetti che vanno a sovrapporsi all’ambiente circostante, con la possibilità di essere salvati, condivisi e riposizionati anche altrove, e di generare così nuovi livelli espositivi; la mostra presso Isola SET in Piazza Città di Lombardia incentrata sull’intelligenza artificiale come nuovo interlocutore capace di riscrivere attraverso il design l’interazione tra uomo, oggetti e natura; la mostra che indaga il rapporto tra tecnologie futuristiche e tradizione nel settore del fashion, all’interno di Bobino Milano, che si affaccia sul Piazzale Stazione Genova.

