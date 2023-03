Il sindaco Miccihé: "Premiare nostro dossier atto grande coraggio"

La città di Agrigento è stata proclamata Capitale italiana della Cultura 2025. La designazione è avvenuta presso la Sala Spadolini del MiC. Le città candidate per l’edizione 2025 erano: Agrigento, Aosta, Assisi (Perugia), Asti, Bagnoregio (Viterbo), Monte Sant’Angelo (Foggia), Orvieto (Terni), Pescina (L’Aquila), Roccasecca (Frosinone) e Spoleto (Perugia).

Presenti, oltre ai sindaci delle dieci città candidate, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il presidente della giuria Davide Maria Desario e i membri della Giuria Isabella Valente, Maria Luisa Catoni, Luisa Piacentini, Salvatore Adduce, Paolo Asti, Luca Brunese.

Miccichè: “Creiamo una rete turistica da Aosta ad Agrigento”

“Sono orgoglioso di questo riconoscimento, ci darà una grande possibilità per lo sviluppo futuro, anche per l’economia stessa del territorio. Oggi non ha vinto Agrigento e la Sicilia, ha vinto l’Italia. Perché in un momento storico, politico, in cui ci troviamo, avere scelto e promosso questo dossier il cui progetto è incentrato sullo scambio culturale tra popoli e le diverse etnie del mediterraneo, è stato un grande atto di coraggio e di sensibilità da parte della giuria e di tutte le istituzoni”. Lo ha detto Francesco Miccichè, sindaco di Agrigento appena proclamata Capitale italiana della Cultura 2025. Rivolgendosi quindi ai sindaci delle altre nove città candidate, Miccichè ha aggiunto: “Non lasciamoci oggi e ce ne andiamo a casa, cerchiamo invece di creare quella rete turistica da Aosta ad Agrigento, uniti tutti dall’essere italiani”.

Sangiuliano, da prossimo anno anche capitale arte contempoanea

“Dall’anno prossimo, accanto alla capitale del Libro e alla capitale della Cultura, avremo la capitale dell’arte contemporanea. Si nominerà ogni anno, faremo una triade”, ha detto il minsitro della Cultura Gennaro Sangiuliano, durante la cerimonia in cui ha aggiunto: “Tra poco avremo anche la Capitale del Mediterraeo, non per proposta mia ma dell’Unione Europea. Come abbiamo la capitale europea della cultura, avremo anche una Capitale del mediterraneo tra Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Malta. Ci sarà un’ulteriore possibilità”.

