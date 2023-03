Il contest è stato promosso dall'Università degli Studi del capoluogo umbro, dall'Ufficio scolastico Regionale e da Rai Umbria

È stato presentato questa mattina, nella suggestiva cornice della Sala del Dottorato di Palazzo Murena, sede del Rettorato dell’Università di Perugia, il concorso “Fotografa la Costituzione” promosso dall’Università degli Studi di Perugia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria e con il sostegno di Rai Umbria, con l’obiettivo di invitare le studentesse e gli studenti iscritti all’Ateneo perugino e le studentesse e gli studenti frequentanti l’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado della regione Umbria a raccontare, attraverso le immagini, i principi fondamentali e i valori sanciti dalla Carta Costituzionale, in occasione dei 75 anni dalla sua entrata in vigore.

L’iniziativa è stata illustrata dal rettore, professor Maurizio Oliviero, dal professor Gabriele Alfano per l’Ufficio Scolastico Regionale e dal dottor Giovanni Parapini, responsabile della Sede Regionale Rai per l’Umbria. Presente il professor Roberto Rettori, delegato per il Settore Orientamento, tutorato e divulgazione scientifica.

“È un doveroso momento di attenzione al senso dello Stato – ha sottolineato il rettore Oliviero -. Celebriamo infatti quest’anno i 75 anni della nostra Carta Costituzionale: una Costituzione giovane, che sottolinea come lo Stato sia una costruzione collettiva, a cui tutti sono chiamati a contribuire, condividendo principi e valori in grado di costruire il bene comune oggi e in futuro. È un’iniziativa a cui teniamo particolarmente, perché con essa affidiamo alla straordinaria creatività dei nostri giovani e delle nostre giovani il racconto, attraverso le immagini, così care alla loro modalità di vivere e comunicare, dei valori, principi e articoli della nostra Costituzione. Il nostro messaggio agli studenti e alle studentesse – ha concluso il Magnifico Rettore, esprimendo alla Rai e all’Ufficio Scolastico Regionale la propria gratitudine per la partecipazione all’iniziativa – è quello di recuperare la memoria degli uomini e delle donne che hanno costruito le fondamenta della vita democratica delle nostre comunità, al fine di trarne linfa per rimuovere le diseguaglianze di cui oggi ancora sentiamo forte la pressione”.

“La Rai è orgogliosa di partecipare a questo progetto – ha dichiarato Parapini – non solo perché celebrare i 75 anni della Costituzione Italiana costituisce un dovere per il servizio pubblico radiotelevisivo, ma anche poichè riteniamo che attraverso iniziative ‘creative’ di informazione si possa favorire nelle nuove generazioni la conoscenza di quanto fatto dai nostri Padri Costituenti e quindi generare attenzione e rispetto nei confronti dei valori civili che la Carta Costituzionale propone. Essa, infatti – ha concluso Parapini, ringraziando il Rettore e l’Ufficio scolastico regionale – rappresenta una bussola fondamentale per l’azione individuale e collettiva, ovvero una guida necessaria in tempi turbolenti come quelli attuali”.

“L’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria collabora al bando del concorso ‘Fotografa la costituzione’ – ha evidenziato Alfano – e si impegnerà nella diffusione capillare dell’iniziativa presso tutte le studentesse e gli studenti delle secondarie di secondo grado dell’Umbria, così come offrirà il proprio contributo nella valutazione delle foto. Riteniamo che si tratti di un’iniziativa di particolare valore, perché un anniversario è sempre un momento ideale per fare bilanci e valutazioni, ancora di più ciò vale a riguardo della Costituzione che è la legge che informa e regge l’ordinamento italiano e rende tutti i cittadini capaci di contribuire al progresso della Nazione”.

