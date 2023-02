A Roma la presentazione di una serie di concerti dedicati al compositore col ministro Sangiuliano e il presidente dell’Agis Francesco Giambrone

A Roma, nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura, si è svolta la conferenza stampa di presentazione di “Viva Verdi”, il calendario dei concerti dedicati a Giuseppe Verdi. L’iniziativa, in collaborazione con i teatri lirico-sinfonici italiani, sostiene il progetto di salvaguardia, promozione e valorizzazione di “Villa Verdi”, la casa-museo del compositore a Sant’Agata di Villanova sull’Arda. Villa Verdi è un progetto che vuole portare la dimora di Giuseppe Verdi all’interno del patrimonio dello Stato per farne un luogo della memoria, dell’identità nazionale e collettiva. All’evento ha preso parte anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: “Noi pensiamo di creare – ha annunciato – una fondazione in cui ci sia Ministero Cultura, Regione Emilia Romagna e Comuni limitrofi per gestire una sorta di itinerario verdiano”. Oltre al ministro sono intervenuti il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, il presidente dell’Agis, Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, e Sovrintendente della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma Capitale, Francesco Giambrone; il consigliere per la musica del Ministro, Maestro Beatrice Venezi; il direttore di RAI Cultura, Silvia Calandrelli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata