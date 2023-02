Si chiama "Tecniche della comunicazione politica 3.0: come dirlo". L'autrice spiega: "Obiettivo è farlo diventare un manuale"

Presentato alla Camera dei Deputati il libro “Tecniche della comunicazione politica 3.0: come dirlo“, ultimo lavoro della consulente politica Laura Caldara, edito da Isabella Gambini. “La comunicazione politica è cambiata tanto, soprattutto con l’avvento dei social e la politica non è più vista solo come il partito ma si identifica nel leader politico, ed è per questo che bisogna lavorare sull’immagine e sulla reputazione del politico in modo che diventi credibile”, spiega l’autrice. “L’obiettivo è quello di far diventare questo libro un manuale per le Università dove si formano i potenziali leader”, ha concluso. Alla presentazione sono intervenuti i deputati Maria Elena Boschi e Andrea De Maria, il Segretario della Uil Rua, Attilio Bombardieri, il consulente di psicologia alchemica, Gabriel Darn e la Rettrice dell’Università Telematica Iul, Anna Di Pace, moderati dalla vice direttrice dell’Agenzia La Presse, Katia Parise.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata