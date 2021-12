L'annuncio del figlio su Twitter: il decesso nella sua casa all'età di 80 anni

Morta a 80 anni nella sua abitazione la scrittice americana Anna Rice. A dare la notizia il figlio Christopher su Twitter: “Stanotte mia madre, Anne Rice, è morta a causa di complicazioni dovute a un ictus” ha scritto il figlio dell’autrice dell ciclo delle “Cronache dei vampiri”. Dal più celebre dei suoi libri è stato tratto il film “Intervista col vampiro” deel 1994 con Tom Cruise e Brad Pitt. Ad Anne Rice si deve inoltre il ciclo delle Streghe Mayfair, che ha venduto oltre 70 milioni di copie .

Earlier tonight, my mother, Anne Rice, passed away due to complications resulting from a stroke. She left us almost nineteen years to the day my father, her husband Stan, died. Below is a statement I posted to her Facebook page moments ago. pic.twitter.com/g2VAK2XZjc

— Christopher Rice (@chrisricewriter) December 12, 2021