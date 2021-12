Allo scrittore il Pacco alla camorra e “Onorata sanità”, la quarta storia del Commissario Mascherpa

Alla Fiera della Piccola e media editoria ‘Più libri, più liberi’, in corso a Roma, Roberto Saviano ha ricevuto in regalo il Pacco alla camorra e “Onorata sanità”, la quarta storia del Commissario Mascherpa. Lo scrittore ha ricevuto il dono nello stand della Polizia di Stato, che per il secondo anno partecipa all’iniziativa ideata da Nuova cooperazione organizzata, un consorzio di cooperative sociali della provincia di Caserta che coltivano le terre sequestrate alla mafia.

