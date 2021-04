Le immagini di Massimo Sestini per il Padiglione Italia a Expo Dubai - David di Michelangelo

Inizia il percorso del Padiglione Italia in vista del primo ottobre 2021

Finalmente è arrivato: svelato all’Expo Dubai 2020 il David di Michelangelo riprodotto in 3D, insieme agli scafi del Tricolore record, attrazioni principali del Padiglione Italia. All’evento hanno partecipato il Ministro italiano degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio e per gli Emirati Arabi Unit, il Ministro della Tolleranza Ahayan Mabarak Al Nahayan, il Ministro per la Cooperazione Internazionale e Direttore Generale di Expo Dubai Reem Al Hashimy, e della Cultura e della Gioventù Noura Al Kaabi. Sono intervenuti anche il Sindaco di Firenze Dario Nardella e il Commissario per la partecipazione dell’Italia a Expo 2020 Dubai Paolo Glisenti.

“Oggi comincia il percorso verso l’Expo di Dubai e di questo percorso è parte integrante il Gemello del David che è esempio di diplomazia culturale, unendo i poli opposti del nostro progetto: la memoria storica rappresentata in questo caso da Michelangelo e il futuro offerto da tecnologie molto avanzate. Ma il David è anche messaggero di speranza, rappresentando lo sguardo sul futuro: oltre il male. Un futuro quindi nel quale l’Italia può giocare un ruolo decisivo a partire proprio da questo Expo a Dubai, il primo evento globale dopo la fase più acuta della Pandemia”, ha dichiarato Paolo Glisenti, Commissario per la Partecipazione dell’Italia all’Expo 2020 Dubai.

A poco più di cinque mesi dall’inizio della prima Esposizione Universale nel mondo arabo, nonché primo evento globale dall’inizio della pandemia, questa mattina a Dubai, sulle note dell’Inno nazionale, si è tenuto il varo dei tre scafi rovesciati (realizzati con il contributo di Fincantieri e verniciati di verde, bianco e rosso con i colori del gruppo Boero) che formano la copertura del Padiglione, dando vita al più grande tricolore realizzato nella storia del nostro Paese.

A seguire si è tenuta la cerimonia di svelamento del gemello del David, collocato nei giorni scorsi nel Padiglione a coronamento di un progetto di digitalizzazione e riproduzione guidato dal Commissariato per la partecipazione dell’Italia a Expo 2020 Dubai, dal Museo della Galleria dell’Accademia di Firenze e dal Ministero della Cultura in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Firenze.

