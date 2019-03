Termini Imerese, malversazione ai danni dello Stato: arrestati vertici Blutec

Sequestrati l'intero complesso aziendale, le relative quote sociali e le disponibilità finanziari, immobiliari e mobiliari dei due

I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo stanno eseguendo un'ordinanza di arresti domiciliari nei confronti del presidente del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato di Blutec Spa, per il reato di malversazione a danno dello Stato. Per i due anche una misura interdittiva concernente il divieto per la durata di 12 mesi di esercitare imprese e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Contestualmente, è stato emesso un decreto di sequestro preventivo dell'intero complesso aziendale e delle relative quote sociali della Blutec, nonché delle disponibilità finanziarie, immobiliari e mobiliari riconducibili ai menzionati indagati fino a concorrenza dell'importo di 16.516.342,28 euro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata