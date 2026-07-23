Famiglia nel bosco, Pillon: “Spero si possa ricongiungere al più presto”

Si attende nelle prossime ore la decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila sul possibile ricongiungimento dei coniugi Trevallion e dei figli nell’ambito del caso della famiglia nel bosco. L’avvocato che segue i genitori, Simone Pillon, ha dichiarato che “Non abbiamo novità. Siamo in attesa di una decisione. Solitamente le camere di consiglio all’Aquila si sono tenute il giovedì, quindi può essere che il Tribunale stia decidendo. Credo sarà un’ordinanza articolata, vista la mole delle prove e degli elementi nuovi da esaminare, e non posso fare previsioni sui tempi o sui risultati. Ho fatto quello che dovevo sul piano professionale, offrendo a chi dovrà decidere elementi di grande rilievo, e i genitori da parte loro hanno confermato con i fatti ogni impegno. Sono ottimista per natura. Spero che questa famiglia possa ricongiungersi al più presto“.

Il collegio è chiamato a decidere se autorizzare il ricongiungimento dei tre figli, due gemelli di 7 anni e una bimba di 9 anni, appena compiuti, che dal 20 novembre sono ospitati in una casa-famiglia a Vasto (Chieti) con la sospensione della responsabilità genitoriale dei genitori e l’allontanamento della madre dalla struttura, agli inizi di quest’anno. I giudici dovranno valutare l’esito dell’audizione dei tre bambini, le relazioni depositate dai servizi sociali e dalla neuropsichiatria infantile dell’ospedale di Vasto e verificare se permangano i presupposti che hanno portato all’allontanamento dei minori dalla famiglia. Sulla base degli elementi acquisiti, il collegio deciderà se autorizzare il rientro dei bambini con i genitori oppure confermare l’attuale collocamento in comunità, eventualmente disponendo un percorso graduale di riavvicinamento.