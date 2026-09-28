Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 28 settembre 2026

Ultima ora

Etna, voli sospesi anche oggi all’aeroporto di Catania

Etna, voli sospesi anche oggi all’aeroporto di Catania
Disagi all’aeroporto di Catania per l’eruzione dell’Etna.(Foto: Davide Anastasi/LaPresse)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite
, ,

Prosegue l’emissione di cenere vulcanica. Lo scalo siciliano resta chiuso per il terzo giorno consecutivo

Prosegue, per il terzo giorno consecutivo, la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania a causa dell’emissione di cenere vulcanica dell’Etna.

Lo stop, previsto fino a mezzogiorno di oggi, è stato prorogato fino alle 23.59 per la chiusura di due spazi aerei, il C1 e il B3. Lo rende noto la Sac, società che gestisce lo scalo etneo, invitando i passeggeri a “verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto”.

© Riproduzione Riservata