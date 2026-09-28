Intelligenza artificiale, Bill Gates: “Può causare un miliardo di morti, servono regole”

Il co-fondatore di Microsoft, Bill Gates, ha avvertito che l’intelligenza artificiale (AI) potrebbe causare “un miliardo di morti” se lasciata senza controllo. L’affermazione è stata rilasciata domenica durante il programma della NBC ‘Meet the Press’, nel contesto del crescente dibattito sulla necessità di regolamentare l’intelligenza artificiale.

Gates: “L’AI è abbastanza potente da innescare eventi con un miliardo di vittime”

Nel corso dell’intervista, Gates – che in passato aveva già avvertito come l’AI potesse rivelarsi il “più grande fattore di uguaglianza” o la “peggiore fonte di ingiustizia” in assenza di una qualche forma di regolamentazione umana – ha evitato di rispondere se tale tecnologia possa portare alla “fine dell’umanità”, sostenendo tuttavia che essa potrebbe innescare eventi capaci di provocare un numero enorme di vittime. “L’IA è certamente abbastanza potente da innescare eventi che, appunto, causino un miliardo di morti”, ha affermato Gates come riporta Fox News.

“Sebbene sia difficile raggiungere una certezza assoluta al 100%, non è mai esistita un’arma potente quanto la combinazione tra individui malintenzionati e i più recenti strumenti di AI”, ha aggiunto. Gates ha espresso disaccordo rispetto a chi privilegia le preoccupazioni sulla competizione globale, sostenendo che sia “assolutamente” necessario concentrarsi maggiormente sulla regolamentazione e sull’adozione di leggi da parte del Congresso.

“Il problema è che il resto del mondo tende a sottovalutare la questione o a considerarla semplicemente una gara competitiva. È davvero preoccupante che non ci sia un dibattito collettivo tra gli esperti su come vogliamo plasmare questa tecnologia”, ha osservato Gates.

Trump: “Intelligenza artificiale fuori controllo? Non me ne preoccupo”

“Intelligenza artificiale fuori controllo? Non me ne preoccupo. E’ un settore enorme. Siamo avanti alla Cina e stiamo costruendo strutture per migliaia di miliardi di dollari”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intervenuto alla tv americana Fox News.

“Perche’ dovremmo rinunciarci? Se c’è qualcosa che non va, devono sistemarlo“, ha aggiunto. Trump ha quindi confermato che domenica ha cenato alla Casa Bianca con l’amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei; i due hanno discusso di intelligenza artificiale mentre gli Stati Uniti cercano di mantenere il proprio vantaggio sulla Cina.

“Beh, ne parleremo”, ha detto in precedenza Trump ad Aishah Hasnie, corrispondente di Fox News dalla Casa Bianca. “La mia posizione è: ‘Andiamo e vinciamo‘”, ha aggiunto.

Trump: “Siamo avanti alla Cina di circa un anno, forse un anno e mezzo”

Trump ha affermato di ritenere che gli Stati Uniti siano in vantaggio sulla Cina di “circa un anno, forse un anno e mezzo” nello sviluppo dell’intelligenza artificiale. “Non c’è nessuno al terzo posto”, ha detto. “Voglio dire, ci siamo solo noi e la Cina. Siamo in vantaggio di un bel po’”, ha aggiunto.

Trump ha inoltre dichiarato che martedì incontrerà altri leader del settore dell’intelligenza artificiale alla Casa Bianca. “Come sapete, martedì abbiamo un incontro molto importante a cui parteciperanno tutti; sarà un appuntamento fondamentale”, ha concluso.