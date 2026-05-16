Famiglia nel bosco, Pillon: “Martedì incontro con i genitori”

“I colloqui, gli incontri e le videochiamate dei miei assistiti con i bambini procedono regolarmente”. Lo ha dichiarato Simone Pillon, legale dei coniugi Trevallion-Birmingham, la cosiddetta ‘famiglia del bosco’, che difende la coppia per il ricongiungimento dei tre figli, due gemelli di 6 anni e una bimba di 8, accolti da 6 mesi in una casa famiglia a Vasto (Chieti).

“I genitori si attengono scrupolosamente alle indicazioni ricevute, anche se non possono non notare che i loro figli in ogni occasione chiedano quando potranno tornare a casa – ha aggiunto Pillon -. Mancano loro la mamma e il papà, ma anche il cavallo Lee, l’asinello Gallipoli, i due cagnolini Spirit e mr. Fluffy, i 4 gattini, le papere e le galline che vivono nella loro piccola fattoria e che erano parte della loro quotidianità. Martedì prossimo tornerò a incontrare i miei assistiti e vedrò gli altri operatori coinvolti nella vicenda, tra cui il Servizio sociale e i dirigenti della casa famiglia. Rinnovo la disponibilità a una collaborazione leale, che permetta di risolvere questa grave situazione il prima possibile”. Ai genitori dei piccoli è stata sospesa la responsabilità genitoriale dal Tribunale minorile dell’Aquila da novembre scorso e da gennaio la madre può vedere i figli solo in presenza degli assistenti sociali.