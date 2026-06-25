Famiglia nel bosco, Pillon: “Depositata l’istanza per il ritorno a casa dei figli”

La difesa di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta ‘famiglia nel bosco’, ha depositato oggi alla cancelleria del Tribunale per i minorenni dell’Aquila la propria istanza in cui “si ricostruisce la vicenda processuale e umana della famiglia, evidenziando i nuovi accertamenti istruttori e i significativi fatti sopravvenuti che hanno modificato la situazione. Nell’atto sono state offerte al Tribunale le valutazioni in ordine al bilanciamento dei nuovi elementi ed è stata prodotta una rassegna della giurisprudenza italiana ed europea in materia”. Lo ha spiegato l’avvocato Simone Pillon, che assiste la coppia.

“Nel documento si dà atto del rinnovato clima di collaborazione che si è instaurato tra le parti e del proposito di superare con il confronto e il dialogo le rimanenti difficoltà. Si è infine rappresentato al Tribunale che ormai tutti i soggetti coinvolti, dalla consulenza tecnica d’ufficio ai consulenti di parte fino all’équipe di neuropsichiatria infantile e alla comunità scientifica nazionale, chiedono che sia disposto un precoce, immediato e urgente rientro dei minori in famiglia. “Sarebbe bellissimo e oso sperarlo che la decisione fosse favorevole e intervenisse prima di uno dei compleanni dei bambini, che cade proprio tra meno di un mese. Sarebbe una grande occasione di festa per tutti”, ha concluso Pillon.