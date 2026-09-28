Serbia, Vucic si dimette da presidente: si candida premier alle elezioni del 25 ottobre

Il presidente populista serbo Aleksandar Vucic si è dimesso per candidarsi alla carica di primo ministro in occasione delle imminenti elezioni parlamentari anticipate.

Il secondo mandato presidenziale di Vucic sarebbe terminato nel maggio del prossimo anno. La Costituzione serba gli vieta di candidarsi per un terzo mandato e ha dichiarato di volersi dimettere per guidare il suo Partito Progressista Serbo, di destra, alle elezioni del 25 ottobre.

Vucic: “Mi dimetto dalla carica di presidente della Repubblica”

“Mi dimetto dalla carica di presidente della Repubblica“. Lo ha annunciato Aleksandar Vucic, leggendo il testo delle sue dimissioni. Prima di firmare le dimissioni, Vucic si è rivolto brevemente ai suoi sostenitori davanti al palazzo della presidenza a Belgrado. Ha detto: “Questa sera è un’occasione molto speciale per me, la mia ultima serata in questo splendido edificio”.

“Ma guardo al futuro con gioia, nuove vittorie ci attendono“, ha aggiunto alla folla mentre questa scandiva il suo nome, “sconfiggiamoli (gli avversari) in modo più convincente che mai”. Vucic ha assicurato che a partire da domani sarà “ovunque in Serbia per ascoltare la gente”. Pur elogiando i risultati ottenuti dal suo governo, ha poi ammesso: “Ho commesso degli errori, ma ho lavorato con diligenza come quasi nessun altro in questa posizione“.

Vucic concede la grazia a 49 persone

Vucic ha anche annunciato di aver concesso la grazia a 49 persone prima di lasciare la carica, tra cui 23 che erano state perseguite per presunti reati commessi durante le proteste. Tra questi figura un gruppo di attivisti antigovernativi fuggiti dalla Serbia dopo essere stati accusati di attività antistatali.

Il presidente serbo dimissionario aveva dichiarato alla televisione statale serba RTS che potenze straniere e persone non identificate presenti nel Paese avrebbero pianificato di fomentare disordini la notte delle elezioni. La decisione di Vucic arriva in vista del voto parlamentare del 25 ottobre, dopo che il Parlamento serbo era stato sciolto e le elezioni anticipate convocate.