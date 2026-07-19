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domenica 19 luglio 2026

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Famiglia nel bosco, domani scade il termine delle memorie. Il tribunale deciderà su rientro dei minori

Famiglia nel bosco, domani scade il termine delle memorie. Il tribunale deciderà su rientro dei minori
I coniugi Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. (Foto LaPresse/Roberto Monaldo)
Redazione
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Intanto il Comune di Palmoli ha l’OK al permesso a costruire una nuova casa sulla proprietà della famiglia

Simone Pillon, il legale che sta assistendo i coniugi Trevallion per il caso della famiglia nel bosco, ha fatto sapere che “Domani scade il termine per il deposito delle memorie di parte“. L’avvocato ha anche specificato che “Il tribunale sarà chiamato poi a decidere sulla corposa istanza di rientro dei minori in famiglia depositata lo scorso 25 giugno“.

Pillon ha confermato che la memoria della difesa sarà molto breve e farà riferimento alle precedenti istanze. “Nelle more è intervenuta un’altra importante notizia: il Comune di Palmoli ha comunicato venerdì scorso il rilascio in via definitiva del permesso a costruire” e i lavori per la nuova casa sulla proprietà della famiglia nel bosco potranno iniziare già nei prossimi giorni. “Confidiamo che il Tribunale per i minorenni apprezzi le significative modifiche intervenute e i copiosi elementi allegati e accolga di conseguenza le istanze dei familiari”.

I tre figli minorenni della coppia anglo-australiana, che sta combattendo per riottenere la responsabilità genitoriale, sono ospitati da 8 mesi in una casa-famiglia di Vasto (Chieti).

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