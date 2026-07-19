Home > Calcio > Mondiali 2026, la cerimonia di chiusura tra musica, star e spettacolo: così il MetLife Stadium ha aperto la finale

L’ultimo atta tra Spagna e Argentina è stato preceduto da uno show in stile Super Bowl

La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina è stata preceduta da una delle cerimonie più spettacolari mai organizzate dalla Fifa. Il MetLife Stadium di East Rutherford si è trasformato in un gigantesco palcoscenico per il ‘Fifa World Cup XXL’, uno show ispirato ai grandi eventi americani e pensato per rivoluzionare l’intrattenimento della partita più importante del torneo.

Gli artisti si esibiscono alla cerimonia di chiusura prima della finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina (The Yomiuri Shimbun via AP Images)

Uno spettacolo in stile Super Bowl

La cerimonia si è aperta con una coreografia ispirata alla street dance e ai graffiti, omaggio all’identità di New York. Al centro del campo ballerini e musicisti si sono esibiti attorno a un enorme pallone scenografico, circondato dalle riproduzioni dei monumenti più iconici della Grande Mela. Il pubblico del MetLife Stadium ha assistito a uno spettacolo che ha alternato musica, danza ed effetti scenici, confermando la volontà della Fifa di avvicinare sempre di più la finale del Mondiale al modello del Super Bowl.

L’influencer IShowSpeed (AP Photo/Frank Franklin II)

Da IShowSpeed a Post Malone

Tra i primi protagonisti della serata è salito sul palco IShowSpeed, lo streamer tra i più seguiti al mondo e grande amico di Cristiano Ronaldo. Successivamente è stato il momento dell’headliner musicale della finale, Post Malone, accolto dall’entusiasmo del pubblico. Durante la sua esibizione è stato raggiunto anche da Swae Lee, con cui ha interpretato ‘Sunflower’, uno dei brani più celebri del suo repertorio. Conclusa la prima parte dello spettacolo, il campo è stato lasciato alle due finaliste per il riscaldamento prima della ripresa della cerimonia.

Post Malone e Swae Lee (Tom Weller/picture-alliance/dpa/AP Images)

Le stelle della musica e l’inno della Fifa

La seconda parte dello show ha visto alternarsi alcuni dei principali ospiti internazionali annunciati dalla Fifa. Jennifer Hudson ha eseguito l’inno nazionale degli Stati Uniti, precedendo il momento musicale più atteso della serata. Al centro del campo Laura Pausini, Robbie Williams e Nicole Scherzinger hanno interpretato ‘Desire’, l’inno ufficiale della Fifa pubblicato nel 2025. Per la cantante italiana si è trattato di uno dei momenti più prestigiosi della sua carriera internazionale, davanti a milioni di spettatori collegati da tutto il mondo.

Jennifer Kate Hudson canta l’inno nazionale degli Stati Uniti (The Yomiuri Shimbun via AP Images)

Robbie Williams, Laura Pausini e Nicole Scherzinger ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

Trump, i reali di Spagna e le altre celebrità

La finale ha richiamato anche numerosi ospiti illustri. Poco prima dell’inizio della partita tre elicotteri hanno sorvolato il MetLife Stadium e da uno di questi è arrivato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, accolto all’interno dell’impianto sotto un imponente dispositivo di sicurezza. Sugli spalti erano presenti anche i reali di Spagna, mentre mancava il presidente argentino Javier Milei. Tra le celebrità avvistate figuravano Brad Pitt, Penélope Cruz, Javier Bardem, Lindsey Vonn, Ilia Malinin e numerosi ex calciatori. A colorare lo stadio sono stati soprattutto i tifosi argentini, arrivati in massa e protagonisti di una delle cornici più spettacolari dell’intero torneo.

Gli elicotteri scortano il presidente Trump alla finale della Coppa del Mondo (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)

Donald Trump e Gianni Infantino ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

La Coppa del Mondo e il gran finale

Uno dei momenti più emozionanti della cerimonia è stato l’ingresso della Coppa del Mondo. A portare il trofeo sul terreno di gioco è stato Mario Kempes, campione del mondo con l’Argentina nel 1978, accolto dagli applausi del pubblico. A chiudere lo spettacolo è stata l’apparizione speciale di Tom Cruise, ambasciatore delle Olimpiadi di Los Angeles 2028, che ha salutato il pubblico del MetLife Stadium prima di lasciare definitivamente spazio al calcio.