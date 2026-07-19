Home > Cronaca > È morto il Comandante Alfa, aveva 75 anni

È morto a 75 anni il Comandante Alfa, co-fondatore del Gis (Gruppo di intervento speciale) dell’Arma dei carabinieri. “Con immenso dolore comunichiamo la scomparsa del Comandante Alfa. Ci lascia un uomo Speciale, che ha saputo donare affetto,valori e ricordi che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e non solo. Vi chiediamo di rispettare questo momento di lutto con discrezione e sensibilità”, si legge nella pagina Facebook a lui dedicata.

Originario di Castelvetrano, in provincia di Trapani, è stato luogotenente dell’Arma e, nel corso della sua carriera, è stato coinvolto in una serie di azioni come la rivolta nel supercarcere di Trani. Ha scritto diversi libri, tra cui ‘Cuore di rondine’ e ‘Io vivo nell’ombra’.