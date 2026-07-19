Mondiali 2026, Madonna, Shakira e Justin Bieber: l’half time show della finale

Per la prima volta nella storia dei Mondiali di calcio, l’intervallo della finale è diventato un vero e proprio half time show. Il MetLife Stadium ha ospitato uno spettacolo ricco di musica, ospiti internazionali e riferimenti al mondo del calcio, confermando la volontà della Fifa di trasformare l’evento nel più grande show sportivo del pianeta.

Madonna con Ronaldinho e Ronaldo (Tom Weller/picture-alliance/dpa/AP Images)

L’apertura con Madonna

Ad aprire lo spettacolo è stata Madonna, che ha infiammato il MetLife Stadium interpretando Music, uno dei suoi successi più celebri degli anni Duemila. Durante la performance sono apparsi anche due autentiche leggende del calcio brasiliano, Ronaldo e Ronaldinho, accolti dall’ovazione del pubblico.

I BTS (AP Photo/Ashley Landis)

BTS e Justin Bieber

Lo spettacolo è proseguito con una vera e propria parata di celebrità. Sul palco sono saliti i BTS, prima dell’ingresso di Justin Bieber. Il cantante canadese ha scelto un’esibizione essenziale, accompagnandosi soltanto con chitarra e voce sulle note di ‘Everything Hallelujah‘, regalando uno dei momenti più intimi dell’intero spettacolo.

Justin Bieber (AP Photo/Frank Franklin II)

Il gran finale con Shakira

A chiudere il primo storico half time show della finale di un Mondiale è stata Shakira. La cantante colombiana ha eseguito il suo inno Dai, dai, accompagnata da un coro di bambini che ha trasformato il finale in una grande festa collettiva. Tra i coristi si sono intravisti anche Chris Martin, frontman dei Coldplay e produttore dello spettacolo, e lo stesso Justin Bieber.