Sorelle scomparse all'Aquila, proseguono le ricerche nel Parco nazionale d'Abruzzo

Si rafforza il dispositivo di ricerca per ritrovare Sarah e Alisya, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse ormai da nove giorni dalla casa-famiglia di Civitella Alfedena (L’Aquila), nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Le ragazze si sono allontanate dalla struttura nella notte tra il 6 e il 7 giugno e da allora non si hanno più notizie certe sul loro conto. Da oggi alle operazioni partecipano anche sei soccorritori specializzati del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Roccaraso, impegnati nella perlustrazione dei sentieri della Val di Rose, una delle aree montane più frequentate e impervie del territorio. Le attività si concentrano lungo i percorsi escursionistici e nelle zone boschive che si sviluppano sopra l’abitato di Civitella Alfedena.

Le ricerche proseguono senza sosta con il coinvolgimento di forze dell’ordine, vigili del fuoco, protezione civile, unità cinofile e personale specializzato. Negli ultimi giorni sono stati controllati anche casolari, edifici abbandonati, grotte e le principali direttrici che collegano Civitella Alfedena con Castel di Sangro, Avezzano e Passo Godi, sempre nell’aquilano. Verifiche sono state effettuate inoltre nell’area del lago di Barrea. Gli investigatori continuano a non escludere alcuna ipotesi. Tra quelle al vaglio vi è anche la possibilità di un allontanamento programmato con l’eventuale aiuto di terze persone. La Procura della Repubblica di Sulmona coordina le indagini, mentre proseguono gli accertamenti su contatti e spostamenti delle minorenni nelle ore precedenti alla scomparsa.