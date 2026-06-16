Sorelle scomparse all’Aquila, spunta un video: le ragazze riprese ore prima di allontanarsi dalla casa-famiglia

E’ spuntato un video, dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza di un bar, in cui si vedono le due sorelline di 12 e 16 anni scomparse da otto giorni dalla casa-famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell’Aquila. Le ragazze sono state riprese mentre erano sedute sole al bar “Lupo” di Civitella, la sera di sabato dopo le ore 21, prima dell’allontanamento dalla struttura in cui erano ospitate da circa due anni. Il padre, Stefano Di Ginto, ha confermato che si tratta di Alysia e Sarah.