Modena, uno dei feriti: "Tutto molto veloce, mi sento fortunato e miracolato"

“Stavo tornando dal lavoro, avevo attraversato la strada e mi sono reso conto alla partenza del semaforo verde di una macchina che accelerava talmente forte che ho pensato che era matto a entrare in centro storico a questa velocità. Invece dopo mi sono ritrovato per terra. Era molto più grave di quello che sembrava”. Lo racconta Ermanno Muccini, uno dei feriti dell’investimento di sabato pomeriggio in centro a Modena che, come ha raccontato lui stesso ad alcuni giornalisti dall’ospedale di Baggiovara. L’uomo è ricoverato con “trauma cranico, oculare, dei punti in testa, varie abrasioni: alla fine non ho avuto dei danni così gravi a pensare a quello che è successo. Ritengo di essere stato fortunato – aggiunge – Se mi sento miracolato? Fortunato, ma anche miracolato, sì”.