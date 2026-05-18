Flotilla, lo sciopero generale si conclude in piazza Duomo

Il corteo partito da piazzale Loreto a Milano per lo sciopero generale e in solidarietà alla Global Sumud Flotilla si è concluso in piazza Duomo, dopo una tappa intermedia in piazza della Scala. Alcune decine di manifestanti hanno esposto davanti alla cattedrale lo striscione con la scritta “Sciopero generale. Nemmeno un chiodo per il genocidio. Insorgiamo, resistiamo, blocchiamo tutto. Rompere ogni rapporto con il sionismo”, scandendo slogan contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il governo italiano e il premier israeliano Benjamin Netanyahu.