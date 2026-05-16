Modena, auto piomba sui passanti: 7 feriti, 4 in gravi condizioni: le immagini dei pedoni travolti

Nel pomeriggio di oggi in via Emilia centro a Modena un’auto lanciata ad alta velocità ha investito alcuni pedoni all’altezza di largo Porta Bologna, terminando poi la corsa contro la vetrina di un negozio. Sette persone sono state ferite. Una delle due persone ricoverate all’ospedale Maggiore di Bologna è una donna di 55 anni che è in condizioni molto gravi, in pericolo di vita. Insieme a lei è ricoverato un uomo di 55 anni, la cui prognosi resta ancora riservata. Entrambi sono stati portati in ospedale in elicottero. L’autista, 31enne di origine marocchina, è fuggito e ha accoltellato un passante: bloccato dalle forze dell’ordine