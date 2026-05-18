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lunedì 18 maggio 2026

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Il dottor Carlo Verdone e Giovanni Veronesi al Gemelli: le loro "prescrizioni" per la Giornata Mondiale dell’Ipertensione Arteriosa

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Possono arrivare anche da dove non te l’aspetti le parole giuste per parlare di ipertensione. Che è necessario trovare perché del tema si parla tanto, fino a diventare quasi un rumore di fondo, al quale nessuno presta più davvero attenzione. Ma quando a rilanciare il tema ‘ipertensione’ sono due big del calibro di Carlo Verdone e Giovanni Veronesi, ecco che l’attenzione torna a essere magicamente catalizzata. “L’invito per tutti – afferma Verdone – è quello di misurare regolarmente la pressione, a maggior ragione se a casa c’è un’ereditarietà, se ci sono familiari con ipertensione.”

L’incontro con Carlo Verdone e Giovanni Veronesi è andato in scena lunedì mattina al Policlinico Gemelli, nell’ambito dell’evento “Gestiamo insieme l’ipertensione”, in occasione delle celebrazioni per la giornata internazionale dell’ipertensione che si è celebrata lo scorso 17 maggio (che proseguiranno per tutta la giornata con le postazioni allestite per il counselling sullo stile di vita e la misurazione della pressione). Ed è stato un bagno di folla e di risate. Il veicolo migliore forse per far passare e penetrare a fondo alcuni messaggi di salute ‘doc’, proposti dagli esperti del Gemelli.