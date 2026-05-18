Flotilla, le forze israeliane intercettano le navi a largo di Cipro

Soldati dell’Idf hanno preso il controllo di alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al largo di Cipro: nelle immagini l’abbordaggio da parte delle forze israeliane. La missione era partita dalla Turchia con circa 50 imbarcazioni dirette verso la Striscia di Gaza. Il live streaming dell’organizzazione mostra gli attivisti a bordo di diverse imbarcazioni che indossano giubbotti di salvataggio e alzano le mani prima che si avvicini una barca con a bordo le truppe israeliane in tenuta tattica che sono salite a bordo.