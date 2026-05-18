Ucraina, in fiamme edifici a Dnipro dopo raid russi

La Russia ha preso di mira otto regioni dell’Ucraina nel suo ultimo bombardamento notturno con droni e missili, ha dichiarato lunedì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Le autorità locali hanno riferito che gli attacchi hanno ferito più di due dozzine di civili, tra cui tre bambini. Le forze di Mosca hanno lanciato 524 droni d’attacco e 22 missili balistici e da crociera. A Dnipro sono divampati incendi in edifici residenziali e in un istituto scolastico. Le immagini nella città ucraina mostrano i vigili del fuoco che cercano di spegnere le fiamme nei palazzi colpiti.