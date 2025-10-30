Delitto di Garlasco, il padre di Andrea Sempio indagato per corruzione

Il padre di Andrea Sempio, Giuseppe Sempio, è indagato per corruzione. Lo rivela il Tg1 sui suoi profili social.

🔴Ancora novità sul caso #Garlasco: Giuseppe Sempio, il padre di Andrea è indagato per corruzione#Tg1 pic.twitter.com/MC1al1Gi4b — Tg1 (@Tg1Rai) October 30, 2025

Il 37enne ieri era a Roma per sottoporsi a una serie di esami di parte, tra rilievi e analisi, per l’incidente probatorio, presso una clinica che si occupa di genetica molecolare in zona Tiburtina. Con lui i suoi legali, avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, e il consulente di parte, Armando Palmegiani. Lo scorso 24 ottobre, Andrea Sempio si era recato alla clinica Mangiagalli di Milano, dove era stato sottoposto a misurazioni antropometriche. “Se le misurazioni riscriveranno la dinamica del crimine? Non credo. È vero che la dottoressa su questa tipologia di lavori è molto in gamba, ma lei fa la parte di un discorso più ampio e darà un dato sicuramente oggettivo. Non so ovviamente cosa dirà la dottoressa, però a mio avviso non ci sono elementi particolari”. Aveva dichiarato Armando Palmegiani, consulente della difesa di Andrea Sempio.

Il pm Venditti: “Mai preso un euro”

L’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, indagato a Brescia in due diversi fascicoli per corruzione in atti giudiziari e peculato su un presunto “sistema” di favori e mercimoni che in Lomellina avrebbe coinvolto magistrati, forze dell’ordine, imprenditori, politici e pubblici ufficiali si era difeso davanti al collegio del Tribunale del Riesame di Brescia. “Mai preso un euro” al di fuori del proprio “stipendio” da magistrato. E’ accusato di “avere ricevuto una somma indebita di denaro” per circa “20/30mila euro” per “favorire Sempio”. Nei giorni scorsi, i pc di Venditti erano stati passati al setaccio dai pm: in tutto, gli inquirenti avevano sequestrato 27 fra pc, telefoni, chiavette usb, schede di memoria e hard disk,