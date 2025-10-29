Accesso Archivi

Delitto Garlasco, Sempio a Roma per esami di parte

Andrea Sempio (di spalle) a Roma il 29 ottobre 2025 (foto LaPresse)
Il nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi si è riunito insieme al suo pool difensivo

Andrea Sempio, nuovo indagato dalla Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, è a Roma insieme ai suoi legali, avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, e al consulente di parte, Armando Palmegiani, per sottoporsi a una serie di esami di parte, tra rilievi e analisi, per l’incidente probatorio. Il 37enne, secondo quanto apprende LaPresse, è stato in mattinata presso una clinica che si occupa di genetica molecolare in zona Tiburtina.

