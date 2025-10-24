Delitto di Garlasco, Sempio alla Mangiagalli per visita forense: misurazione degli arti, statura e peso

Andrea Sempio, indagato a Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi, “è stato convocato nella Clinica Mangiagalli di Milano dalla antropologa forense Cristina Cattaneo, su ordine della Procura di Pavia, per fare delle misurazioni antropometriche“. Lo rende noto in un comunicato ‘Dentro la notizia’, su Canale 5. “Andrea Sempio è arrivato poco prima delle 15 insieme ai suoi legali, Liborio Cataliotti, Angela Taccia e al consulente tecnico Armando Palmegiani. Da quando emerge, sarebbero state effettuate misurazioni antropometriche di tutto il corpo: caviglie, piedi, arti superiori, statura e peso. Si tratta di elementi che dovranno essere messe in connessione con la rivalutazione che la professoressa Cattaneo sta facendo di tutte le lesioni sul corpo di Chiara Poggi e con la BPA del RIS di Cagliari“.

A “Dentro la notizia”, su Canale 5, condotto da Gianluigi Nuzzi, in diretta, sono intervenuti Andrea Sempio, il suo avvocato Liborio Cataliotti e il consulente tecnico Armando Palmegiani appena usciti dalla Clinica Mangiagalli dove Andrea Sempio è stato sottoposto a delle misurazioni antropometriche. Alla domanda se è tranquillo, Andrea Sempio ha risposto: «Sì, sì, assolutamente, tutto bene».

Gli avvocati: “Da Sempio massima collaborazione”

“La Dott.ssa Cattaneo ha fatto le sue misurazioni su Andrea Sempio. È stata un’attività lineare. Abbiamo fatto le nostre osservazioni nell’ambito dell’attività. Quello che succederà, le valutazioni sono un atto della Dottoressa. Andrea Sempio si è prestato a un’attività che era lunghissima, con massima collaborazione, in tutti i modi. Magari lo dirà anche la Dott.ssa Cattaneo, che l’ha verbalizzato. Non cambia nulla. Non sappiamo l’utilizzo finale. A mio avviso non ci sono elementi particolari di cui uno si dovrebbe preoccupare dal punto di vista difensivo”. Così il consulente tecnico Armando Palmegiani.

“Se le misurazioni riscriveranno la dinamica del crimine? Non credo. È vero che la dottoressa su questa tipologia di lavori è molto in gamba, ma lei fa la parte di un discorso più ampio e darà un dato sicuramente oggettivo. Non so ovviamente cosa dirà la dottoressa, però a mio avviso non ci sono elementi particolari”. Ha proseguito così Armando Palmegiani, consulente della difesa di Andrea Sempio.

“Io e l’avvocata Taccia abbiamo concordato l’unica cosa da rappresentare pubblicamente perché sia chiaro lo scenario. Oggi sono stati fatti dei rilievi antropometrici, dati oggettivi: non si parla della realizzazione di una perizia o di una consulenza, il che è intuibile che verrà fatto, ma non era l’oggetto dei rilievi odierni. Il nostro perito di parte ha chiesto, tramite noi difensori, di partecipare. Era stato debitamente autorizzato, il che avrebbe anche potuto non essere, e ha, nel contradditorio, partecipato a quei rilievi. Che uso, a fine peritale ne verrà fatto, l’invito, alla data odierna, non lo rivelava”. Così l’avvocato Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio, a ‘Dentro la notizia’, all’uscita dalla clinica Mangiagalli a Milano dove si sono svolte misurazioni antropometriche sul suo assistito..

Esclusiva Tg1: le indagini tridimensionali