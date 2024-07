I lavoratori minacciano di fare ricorso al TAR

“Io la ritengo una sconfitta. Oggi il sindaco ha ribadito che vorrà fare questo bando a titolo oneroso e noi siamo convinti che sia una scelta sbagliata e gli abbiamo ribadito che è solo una scelta politica e non una scelta dovuta dalla mancanza di fondi del comune”. Questo il commento di Paolo Macioci, presidente del comitato ‘Sostituti alla guida taxi Roma capitale’, dell’incontro ottenuto con il sindaco Gualtieri dopo che in circa 150 avevano affollato piazza del Campidoglio. “Siamo pronti a ricorrere al TAR e a tutti gli organi legali possibili”, annuncia Macioci, che poi chiarisce: “Oggi finisce la nostra battaglia in piazza, perché è un muro di gomma continuare a incontrarli e farci ripetere le stesse cose”, riportando poi che Gualtieri “ha parlato di una rateizzazione sul rilascio delle licenze”. Ricordando che “ad oggi sono solo parole e non abbiamo nessun documento in mano che ce lo garantisca”, Macioci conclude: “Andremo avanti per la stessa strada: per noi le licenze devono uscire a titolo gratuito”.

