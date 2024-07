Protesta all'esterno del Campidoglio

Sono oltre un centinaio i sostituti taxi che si sono raccolti oggi all’esterno del Campidoglio, a Roma, per chiedere un incontro con il sindaco Roberto Gualtieri. Alla base della protesta la decisione dell’amministrazione di rilasciare le licenze taxi a titolo oneroso, mentre 2000 licenze NCC saranno invece rilasciate gratuitamente. “Il 25 giugno il sindaco Gualtieri ci aveva promesso un appuntamento nel giro di una settimana per parlare del rilascio di nuove licenze e della tutela dei precari del settore – spiega Paolo Macioci, presidente comitato ‘Sostituti alla guida taxi di Roma capitale‘ – è passato più di un mese e il sindaco non si è fatto sentire”. “Hanno deciso di rilasciare queste 1000 nuove licenze a titolo oneroso a 73mila euro”, continua Macioci, ribadendo che in questo modo “escluderanno i precari del settore che non hanno la possibilità di accesso al credito”. “Le nostre richieste – continua il presidente – sono o il bando classico a titolo gratuito o un’assegnazione temporanea o definitiva per i precari del settore in vista del Giubileo”. Se le cose non dovessero cambiare, lo scenario che si prefigura è quello in cui “i vincitori del concorso, se non hanno la possibilità di pagare queste licenze, verranno esclusi dal bando”. Secondo i manifestanti questo “vorrebbe dire che uno che vince il concorso e ha tutti i titoli per essere titolare di licenza” verrebbe superato “da uno che ha meno titoli di te ma ha più soldi”. Una delegazione del comune ha quindi aperto alla possibilità di un incontro con chi protesta.

