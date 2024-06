Il ministro dei Trasporti: "Attendiamo con ansia, da oltre un anno, che la giunta pubblichi il bando per le nuove licenze"

“A Roma la situazione delle code per i Taxi nelle stazioni e negli aeroporti è insostenibile. Attendiamo con ansia, da oltre un anno, che la giunta pubblichi il bando per le nuove licenze, annunciato per la fine di luglio. Speriamo”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, rispondendo alla Camera ad un’interrogazione sulla carenza dei Taxi nelle principali città italiane.

Il ministro ha ricordato le misure già disposte nel decreto asset, che prevedono anche la possibilità per le amministrazioni locali di aumentare le licenze in determinati periodi attraverso concorsi semplificati per licenze aggiuntive fino al 20%. “Abbiamo lavorato intensamente – ha aggiunto poi Salvini – con le categorie per sbloccare i decreti attuativi fermi da 5 anni per superare lo stallo del settore, contrastare l’abusivismo e conoscere a livello territoriale le disponibilità” di auto bianche.

