Il rapper durante una diretta Twitch chiama il leader della Lega tra le risate degli amici

Scherzo telefonico di Fedez a Matteo Salvini domenica alle 23 mentre uscivano i risultati delle Europee con il risultato deludente della Lega. “Chiamiamo Salvini, tanto non risponde”, propone agli amici con cui sta facendo una diretta Twitch sul web. Il leader del Carroccio invece risponde e il rapper tra l’ilarita della sua crew che ridacchia gli chiede: “Tutto bene? Come stai? Mi è partita la chiamata, perdonami, sentiamoci presto”. Dopo aver capito che si trattava di una presa in giro da una diretta Facebook è arrivata la replica del ministro: “Gli scherzi telefonici ho smesso di farli a 12 anni”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata