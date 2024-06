Si continuano a registrare numeri impressionanti: la media è di uno ogni tre giorni

Le carceri italiane continuano a essere teatro di suicidi. L’ultimo a Ferrara dove un detenuto, collaboratore di giustizia, si è tolto la vita impiccandosi questa mattina nel carcere di Agostino Satta. Roberto Cavalieri, garante regionale dei detenuti della Regione Emilia-Romagna ha chiesto uno “sforzo di tutti, anche delle istituzioni territoriali, per alimentare la speranza delle persone detenute”. “A questo detenuto mancava poco per chiedere la detenzione domiciliare, ma forse mancava un corretto sostegno per la costruzione di un progetto all’esterno – ha detto Cavalieri -. L’amministrazione penitenziaria in Emilia-Romagna conduce un’azione capillare di attenzione al tema della prevenzione del suicidio in carcere, anche in coordinamento con la sanità regionale, ma il fenomeno mantiene aspetti di imprevedibilità soprattutto quando le persone ristrette non manifestano in modo palese un disagio”.

Si tratta del quarto suicidio in carcere in Emilia-Romagna e del 39esimo in Italia. Secondo l’Associazione Antigone la media è di uno ogni tre giorni. Dopo il 2022, l’anno da record con 85 suicidi accertati, il 2023 e il 2024 continuano a registrare numeri impressionanti. Nel 2023 sono state almeno 70 le persone che si sono tolte la vita all’interno di un istituto di pena. Seppur in calo rispetto all’anno precedente, i 70 suicidi del 2023 rappresentano un numero elevato rispetto al passato. Il più elevato dopo quello del 2022. Guardando agli ultimi trent’anni, solo una volta si è andati vicini a questa cifra con 69 suicidi nel 2001. Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’OMS, il tasso di suicidio in Italia nel 2019 era pari a 0,67 casi ogni 10mila persone. Nello stesso anno, il tasso di suicidi in carcere era pari a 8,7 ogni 10mila persone detenute. Mettendo in relazione l’ultimo dato disponibile relativo alla popolazione detenuta (tasso di suicidi pari a 12 nel 2023) con quello della popolazione libera (tasso di suicidi pari a 0,67 nel 2019) si evidenzia che in carcere ci si toglie la vita 18 volte in più rispetto alla società esterna. È quanto emerge dal dossier sui suicidi in carcere nel 2023 e nei primi mesi del 2024 presentato da Antigone.

