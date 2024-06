Il vessilo poi rimosso. L'azione dimostrativa dell'ex deputato Verde Stefano Apuzzo

Una bandiera della Palestina è stata srotolata sulla facciata centrale del Duomo di Milano, tra le due guglie, dall’ex parlamentare verde Stefano Apuzzo, autore di un gesto analogo a Montecitorio il 23 maggio scorso. È stato immediato l’intervento della polizia che ha rimosso la bandiera. Le volanti sono intervenute poco dopo le 13, in seguito alla segnalazione dell’azione messa in atto.

La scorsa settimana, a Milano vi era stata un’altra iniziativa pro Palestina e contro la guerra a Gaza: in quella occasione la bandiera palestinese era stata esposta sulla ringhiera di uno dei balconi della Galleria Vittorio Emanuele II che si affacciano sull’ottagono. “È un messaggio di pace“, commenta con LaPresse Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Milano per i Verdi, che aveva organizzato l’iniziativa della bandiera esposta in galleria. “Questa volta sono stato spettatore – sottolinea – ho assistito dalla piazza a quello che stava accadendo”. “Quella bandiera è un messaggio di pace – ha aggiunto – e quale luogo migliore del Duomo per lanciarlo”

