Foto Twitter

Nuova iniziativa contro la guerra a Gaza nel capoluogo lombardo

Una bandiera della Palestina è stata srotolata sulla facciata centrale del Duomo di Milano, tra le due guglie. Il responsabile è Stefano Apuzzo, candidato alle prossime elezioni europee con Alleanza Verdi e Sinistra. La conferma l’ha dato lui stesso ai microfoni di LaPresse. Subito dopo, intorno alle 13, è intervenuta la polizia che ha rimosso la bandiera.

Apuzzo (Avs): “Sono stato io a esporre bandiera della Palestina”

“Sono stato io a esporre la bandiera della Palestina sul Duomo a Milano”, ha detto a LaPresse Apuzzo. “Avevo fatto alcuni ‘sopralluoghi’ prima di stamattina. Avevo notato che il passaggio era chiuso, ma c’era un ‘buco’ e in quel buco un topolino si infila. Così sono salito con le scale fino alla cima“. Per eludere i controlli, la bandiera della Palestina, “10 metri per 4, messa a disposizione dalla Comunità palestinese”, “l’avevo arrotolata e nascosta sotto i vestiti”. Solo una volta in posizione, ha preso la bandiera e ha iniziato ad appenderla. “Sono arrivati prima di tutto due ragazzi, un uomo e una donna”, prosegue nel racconto, forse pensando a un gesto estremo di Apuzzo, ma “hanno capito”. “Dopo poco è arrivata la polizia, mi hanno già identificato”.

Un episodio simile nella Galleria Vittorio Emanuele II

La scorsa settimana, c’era stata un’altra iniziativa pro Palestina e contro la guerra a Gaza: in quella occasione la bandiera palestinese era stata esposta sulla ringhiera di uno dei balconi della Galleria Vittorio Emanuele II che si affacciano sull’ottagono

