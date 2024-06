Sequestrati più di 460mila euro

La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato beni mobili e immobili pari a 465.925,64 euro nei confronti del titolare di una ditta Individuale di Seminara, nel Reggino. In particolare l’Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro delle disponibilità finanziarie dell’indagato, nonché dei beni mobili e immobili riconducibili al medesimo. Le Fiamme Gialle della Compagnia di Palmi, attraverso un controllo fiscale concluso lo scorso aprile, hanno ricostruito l’ammontare delle imposte relative agli anni dal 2020 al 2022, per i quali il rappresentante legale della ditta controllata non ha presentato le prescritte dichiarazioni ai fini I.V.A e II.DD., venendo di conseguenza segnalato all’Autorità Giudiziaria per il superamento delle soglie di punibilità delle imposte evase.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata