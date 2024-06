Accusati di estorsione e violenza e di aver agevolato Cosa nostra

La Polizia di Stato, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ha eseguito nella mattina odierna, una misura cautelare nei confronti di 5 soggetti – due dei quali già condannati in via definitiva per associazione mafiosa – ritenuti responsabili di una serie di condotte reiterate di estorsione ed illecita concorrenza con minaccia o violenza, aggravati dal metodo mafioso e di aver agevolato Cosa nostra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata