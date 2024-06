E' accaduto in via Pascoli a Casoria. Indagano i carabinieri

Un 15enne a bordo del proprio scooter è andato a sbattere contro due auto parcheggiate a via Giovanni Pascoli a Casoria, nel Napoletano, ieri sera intorno alle 22. Il ragazzo è morto. La salma è stata sequestrata su disposizione dell’Autorità giudiziaria e trasferita nell’ospedale di Giugliano per l’autopsia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Indagini in corso per ricostruire quanto è accaduto

