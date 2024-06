Nel tamponamento tra auto hanno perso la vita tre persone

Sono state tutte dimesse dall’ospedale le sei persone rimaste ferite domenica nel tamponamento tra auto al casello dell’autostrada A12 di Rosignano Marittimo (Livorno) in cui hanno anche perso la vita tre persone. I feriti sono una donna di 29 anni e una di 63, due fratellini di uno e cinque anni con la loro madre di 35, e il casellante presente sul posto al momento dell’incidente. Intanto la Polizia ha diffuso un video dell’incidente, ripreso dall’alto dalle telecamere della rete autostradale: si vede un’auto che, a folle velocità, attraversa in diagonale il casello fino a infrangersi sulle altre due autovetture che erano ferme alla barriera. Dalle immagini non sembrano vedersi accendere le luci sul retro dell’auto che indicano una frenata.

