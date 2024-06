Sull'area ricognizioni aeree con droni

Continuano a Premariacco, in provincia di Udine, le operazioni dei vigili del fuoco per la ricerca di 3 ragazzi travolti venerdì dalla piena del fiume Natisone. La notte scorsa sono state effettuate ricognizioni aeree con droni sulle aree di ricerca e operazioni a terra da personale del Corpo nazionale esperto in soccorsi fluviali. Al momento il dispositivo di soccorso messo in campo dal Corpo nazionale conta 40 tra specialisti sommozzatori, soccorritori fluviali giunti da tutti i Comandi della regione, dronisti, topografi, team speleo e l’elicottero del reparto volo di Venezia. Istituita una Unità di Comando Locale (UCL) sul posto per il coordinamento dell’intervento.

