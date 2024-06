Sono tutti e tre stranieri: Patrizia Cormos, 20 anni, Bianca Doros, 23 anni e un loro amico 25enne

Sono riprese stamani le ricerche dei tre ragazzi travolti ieri dalla piena del fiume Natisone, nel territorio di Premariacco, in provincia di Udine. I tre giovani sono Patrizia Cormos, 20 anni, al secondo anno dell’Accademia di Belle Arti di Udine, Bianca Doros, 23 anni, arrivata pochi giorni fa dalla Romania per far visita ai genitori, e un loro amico 25enne, originario della Romania e residente in Austria. “Imponente lo schieramento di mezzi che dalle prime luci dell’alba stanno setacciato la forra di Premariacco in direzione Paderno. Durante la notte è stato individuato un segnale da un cellulare ma hanno dovuto sospendere le ricerche in attesa di potersi calare o risalire dal fiume. Sono ore decisive“, evidenzia il sindaco di Premariacco, Michele De Sabata.

